شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الماليزى يشدد على وقف الهجمات فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم اليوم الاثنين، على أن الأمر الرئيسي الذي يجب على جميع الأطراف، بما في ذلك القوى الكبرى، القيام به وسط تصاعد الصراع في غزة هو وقف الهجمات في تلك المنطقة.

وقال أنور - في مستهل زيارة عمل إلى القاهرة تستغرق يومين، في كلمة أوردتها وكالة الأنباء الماليزية "برناما"- إن جريمة قتل الأطفال والنساء والفلسطينيين الأبرياء في غزة يجب أن تتوقف فورا.

وأضاف: " ماليزيا ليست دولة كبيرة أو دولة عربية، وليست من دول جوار فلسطين، لكننا مسئولون عن التعبير عما يدور بداخل المسلمين والشعب الفلسطيني".

وعبر أنور - في وقت سابق اليوم - عن استيائه من موقف القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة وأوروبا، الذي يبدو جليا أنها تتباطأ عمدا في إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، و اتخاذ خطوات لوقف القسوة والقمع والقتل الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة .