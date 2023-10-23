"القسام" تكشف عن سلاحها الذي استهدف لأول مرة "العمق الإسرائيلي"... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - ونشرت قناة "كتائب القسام" على "تلغرام" فيديو قالت إنه يوثق "مشاهد لطائرات الزواري الانتحارية التي استهدفت بها كتائب القسام لأول مرة أهدافًا للاحتلال في عمق أراضينا المحتلة".

وتظهر المشاهد طائرات "الزواري" وهي تنطلق من قواعدها باتجاه السماء في مشهد يظهر فيه الشريط الساحلي للبحر الأبيض المتوسط.

طائرات "الزواري"، وهي مسيرات صنعها المهندس التونسي والقيادي في "كتائب عز الدين القسام" محمد الزواري، الذي اغتالته إسرائيل عام 2016.

وأعلن الدفاع الجوي الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عن "تدمير طائرة مسيرة من لبنان اخترقت المجال الجوي".

وقال الدفاع الجوي التابع للجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "الدفاعات الجوية اعترضت المسيرة من جهة البحر قبالة عكا"، مؤكدا أيضا تدمير مسيرتين أُطلقتا من قطاع غزة.

وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".

وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.