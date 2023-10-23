شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي يبحث وقف إنساني لإطلاق النار في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير خارجية السويد توبياس بيلستورم اليوم الاثنين، إن دول الاتحاد الأوروبي تواصل مناقشة فكرة وقف إطلاق نار إنساني في غزة، لكن هناك سبلا مختلفة لإدخال المساعدات المطلوبة بشدة إلى الفلسطينيين في القطاع.

وأضاف للصحفيين بعد اجتماع لوزراء خارجية التكتل في لوكسمبورج "المناقشات جارية لكن السؤال حقيقة هو ليس بشأن وقف إطلاق النار لكن عن كيفية إدخال المساعدات وهذا يمكن أن ينفذ بالعديد من الطرق المختلفة".

وقال إن السويد تميل إلى مقترح طرحته الأمم المتحدة بشأن فتح ممر إنساني.

وزراء خارجية أوروبا

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، عبر مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن تأييده "لهدنة إنسانية" لكن بعض وزراء خارجية التكتل أبدوا تحفظهم على الفكرة.

والتقى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكمسبورج اليوم الاثنين، حيث يواجهون صعوبة في الوصول لموقف مشترك بشأن الأزمة في الشرق الأوسط وكيفية دعم أوكرانيا مع دخول الحرب ضد روسيا فصل الشتاء الثاني لها.

الأمم المتحدة

وأكد الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل أن الوزراء ناقشوا دعوة الأمم المتحدة لاقرار وقف إطلاق نار إنساني في قطاع غزة.

وحظيت الدعوة بدعم بعض الدول الأوروبية من بينها إسبانيا وإيرلندا وهولندا، في حين عارضتها دول مثل ألمانيا والنمسا.