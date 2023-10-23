شكرا لقرائتكم خبر عن خلال أسبوعين.. قوات الاحتلال تعتقل 1215 فلسطينيًّا في الضفة الغربية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 1215 فلسطينيًّا، منذ السابع من أكتوبر الجاري، خلال حملة مداهمات مستمرة كان آخرها اعتقال 84 فلسطينيًّا اليوم.

وأشار نادي الأسير الفلسطيني في بيان، أن عدد الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي بلغ 6500 أسيرًا، يعيشون ظروف اعتقال قاسية بحرمانهم من حقوقهم الإنسانية.

المواثيق الدولية

وأكد أن ذلك انتهاك فاضح لكل القوانين والمواثيق الدولية، يضاف لذلك الاقتحامات المستمرة لأقسام المعتقلات، والاعتداء على الأسرى بالضرب.

وأشار إلى ارتفاع عدد الأسيرات الفلسطينيات داخل معتقلات الاحتلال إلى 50 أسيرة.