فلسطين تعتزم تقديم شكوى إلى الجنائية الدولية ضد نتنياهو والجيش الإسرائيلي بتهمة الإبادة الجماعية

دبي - محمود عبدالرازق - وأضاف: "نحن كضحايا من حقنا تقديم شكاوى إلى المحكمة الجنائية الدولية، وسنقاضي رئيس الوزراء الإسرائيلي ورئيس الأركان وجميع القادة الذين أمروا الجنود والضباط بشن هذه الحرب العدوانية وارتكاب الإبادة الجماعية ضد شعب أعزل وتدمير المواقع المدنية والمستشفيات والمنازل".

وكما أكد المسؤول، فإن إسرائيل تنتهك مبدأ التناسب والضرورة العسكرية في العمليات العسكرية.

ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/أكتوبر، عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددا كبيرا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين، فيما ردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.