وزير الخارجية الإيراني: النساء والأطفال في غزة يتعرضون لـ"إبادة جماعية بغيضة"

دبي - محمود عبدالرازق - وقال عبد اللهيان، خلال كلمة الافتتاح في اجتماع وزراء خارجية 3+3 في طهران، إن "النساء والأطفال في غزة اليوم، يتعرضون للقصف ونقض سافر لحقوق الإنسان"، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار ظاهرة الإبادة الجماعية البغيضة من قبل الكيان الصهيوني، حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وأكد الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق اليوم، أن "جبهة المقاومة في فلسطين قادرة على التحرك بمفردها ولا تعاني من أي نقص بشري في عدادها في غزة".

أمس, 18:45 GMT

وقال نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني، العميد علي فدوي، إنه "إذا أراد أشرار العالم القيام بتصرف أحمق مثل اجتياح الأراضي الفلسطينية، فسيواجهون فشلًا ذريعًا وسيتلقون ردًا حاسمًا من جبهة المقاومة"، حسب وكالة "مهر" الإيرانية.

وأضاف فدوي أن "الصهاينة أقدموا على التوغل أمس وتلقوا ضربة قوية من المقاومة"، مشيرًا إلى أن "الصهاينة هم الفصيل السياسي للولايات المتحدة وبريطانيا".

وأوضح في الوقت ذاته، أنه "إذا لزم الأمر سنطلق الصواريخ مباشرة باتجاه حيفا"، مؤكدًا أن بلاده لا تعطي الأسلحة والصواريخ لقوى المقاومة، لأنها تنتجها بنفسها".

18 أكتوبر, 07:18 GMT

وحذر خامنئي، في كلمة له، من "نفاد صبر المقاومة والمسلمين إذا تواصلت الجرائم في غزة"، مؤكدًا أنه "لا يمكن لأي طرف أن يقف أمامهم"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بحسب قوله.

وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".

وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.

17 أكتوبر, 08:14 GMT

وفي اليوم ذاته، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، في مؤتمر صحفي، أنه تم التواصل مع عائلات 199 مختطفا إسرائيليا.