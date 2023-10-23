وزير الصحة المصري يلتقي بسفير تركيا لبحث سبل التعاون لإيصال الإغاثات الطبية لأهالي غزة

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه في مستهل الاجتماع، رحب الدكتور خالد عبد الغفار، بالسفير التركي، معربا عن سعادته بالتنسيق والتعاون من أجل هدف إنساني، وهو إيصال المساعدات الطبية والإغاثية لأهالي غزة.

وأشار "عبد الغفار" إلى استعداد وزارة الصحة التركية لإرسال 10 سيارات إسعاف مجهزة بوحدة رعاية مركزة، يمكن زيادة قوامها إلى 30 سيارة حال الاحتياج، كما يمكن تعزيز المنظومة الصحية في محافظة شمال سيناء من خلال إرسال فريق مكون من 20 طبيبا تركيا من التخصصات الطبية المختلفة في حال الاحتياج للعمل مع زملائهم المصريين.

أمس, 16:16 GMT

ولفت عبد الغفار إلى أن وزارة الصحة التركية سترسل اليوم 3 طائرات محملة بالمساعدات الإسعافية والمستلزمات الطبية والأدوية بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان المصرية، تمهيدا لإرسالها عبر معبر رفح البري إلى قطاع غزة.

وفي السياق ذاته، التقى وزير الصحة والسكان، في غرفة أزمات وطوارئ وزارة الصحة، بفريق من الأطباء الأتراك، الراغبين في المشاركة مع زملائهم المصريين للعمل في مستشفيات شمال سيناء اليوم.

ووجّه لهم الشكر على رسالتهم النبيلة وغايتهم الإنسانية في مساعدة أهالي غزة المنكوبين وتقديم كل سبل الرعاية الصحية لهم، كما أطلعهم على خطة وزارة الصحة والسكان، لتقديم خدمات الرعاية الحرجة والعاجلة لمواطني غزة وعلى المستشفيات المشاركة في الخطة.

21 أكتوبر, 22:49 GMT

من جانبه، أعرب السفير صالح موتلوشون، سفير تركيا لدى جمهورية مصر العربية، عن سعادته بالتعاون والتنسيق مع الأشقاء المصريين لإيصال المساعدات التركية إلى مواطني غزة، مشيرا إلى أن بلاده على أهبة الاستعداد لتقديم سبل الدعم كافة لاستمرار إيصال المساعدات الإغاثية لأهالي غزة، مثمنًا الدور الذي تقوم به مصر في هذا الشأن.

حضر الاجتماع الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، والدكتور عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة والسكان للشؤون الوقائية، والدكتور أنور اسماعيل مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، والدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور عمرو رشيد رئيس هيئة الإسعاف المصرية، والدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية.

19 أكتوبر, 16:53 GMT

وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بحسب قوله.

وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".

وأفادت القناة "12" الإسرائيلية بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، في حين تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع "حماس" في قطاع غزة.

وفي اليوم ذاته، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، في مؤتمر صحفي، أنه تم التواصل مع عائلات 199 مختطفا إسرائيليا.