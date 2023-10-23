شكرا لقرائتكم خبر عن مع تصاعد العنف.. نزوح ما يقرب من 20 ألف شخص داخليًا جنوب لبنان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت المنظمة الدولية للهجرة اليوم الاثنين، إن ما يقرب من 20 ألف شخص نزحوا داخليًا في جنوب لبنان وأماكن أخرى.

وجاء ذلك منذ أوائل أكتوبر مع تصاعد عنف الاحتلال الإسرائيلي على الحدود اللبنانية في أعقاب اندلاع الحرب في غزة.

تداعيات اندلاع الحرب في غزة

وأشارت المنظمة التابعة للأمم المتحدة إن 19646 شخصًا نزحوا داخل لبنان، منذ أن بدأت تتبع تحركات السكان في الثامن من أكتوبر.

وهو اليوم التالي لهجوم مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على دولة الاحتلال الإسرائيلي والهجوم الصهيوني المضاد على غزة.

وبينت أن معظم النازحين من جنوب لبنان، لكن بعض عمليات النزوح حدثت أيضًا في أماكن أخرى.

إخلاء عشرات البلدات والتجمعات السكانية

وأخلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أيضًا عشرات البلدات والتجمعات السكانية في شمال الأراضي المحتلة.

ويقول جيش الاحتلال الإسرائيلي إن سبعة من جنوده قتلوا على طول المنطقة الحدودية.