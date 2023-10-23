شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع التيار الكهربائي عن ولايات عمانية بسبب الحالة المدارية "تيج" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكَّد الرائد طارق بن عوض الشنفري من إدارة العلاقات والإعلام الأمني بشرطة عُمان السلطانية أنَّ عددًا من المناطق بولايتي رخيوت وضلكوت شهدت انقطاعًا في خدمة التيار الكهربائي بسبب تأثيرات الحالة المدارية "تيج"، مؤكدا أن فرق الاستجابة تقوم بجهود وأعمال لضمان إعادة الخدمة في أقرب وقت ممكن.

ووفق وكالة الأنباء العمانية، أضاف أنَّ هناك إغلاقًا كليًّا لحركة المركبات على الطريق الرئيس بالقرب من خور المغسيل بشكل مؤقت بسبب تأثره بالحالة المدارية إلى جانب جريان الوادي بمنطقة عدونب بمنسوب عالٍ.

وقال: يتم بشكل مستمر انتقال فرق وطواقم الإنقاذ بمعداتها المختلفة إلى المناطق والأماكن التي يتوقع أن تتأثر بشكل أكبر بالتنسيق مع الجهات المختصة، مشيرًا إلى وجود دوريات شرطة عُمان السلطانية في تلك الأماكن لضمان سلامة الجميع.

وأوضَّح أن الأضرار تقتصر إلى الآن على بعض الممتلكات التي يجري العمل على إصلاحها ومعالجتها بشكل فوري.

ودعا إلى ضرورة اتباع التحذيرات والإرشادات الصادرة من كافة الجهات وعدم المجازفة بالأرواح والممتلكات خلال فترة الحالة المدارية.