رئيس الوزراء اللبناني: نسعى مع الأطراف المحلية لضبط النفس وعدم جر البلاد إلى مخاطر معينة

دبي - محمود عبدالرازق - وقال ميقاتي، عبر قناة "LBCI"، إن "هناك نوع من الوعي لدى كل الأطراف أنه يجب تجنيب لبنان الحرب"، مشيرا إلى أن الاتصالات الدبلوماسية مستمرة.

ودعا رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية "جميع الأطراف الدولية إلى التدخل لوقف الاستفزازات الإسرائيلية في الجنوب"، مؤكدا أن بلاده تسعى مع الأطراف المحلية لضبط النفس وعدم جر البلاد إلى مخاطر معينة.

وتشهد الحدود الجنوبية اللبنانية توترا منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى"، حيث أعلن "حزب الله" اللبناني مقتل عدد من عناصره جراء قصف إسرائيلي وعمليات عسكرية، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن عدد من القتلى في صفوف عناصره أيضا.

وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".

وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.