شكرا لقرائتكم خبر عن خلال عدوانها.. قوات الاحتلال ترتكب 597 مجزرة بحق عائلات فلسطينية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وثقت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي مجازر بشعة بحق 597 عائلة فلسطينية في قطاع غزة، إثر قصف منازل وبنايات سكنية على رؤوس ساكنيها، ومنها عائلات استشهد جميع أفرادها.

وأعلنت الوزارة أن 57 طبيباً ومسعفاً استشهدوا أثناء انتشالهم للشهداء والجرحى من تحت ركام المنازل المدمرة، أو من خلال قصف سيارات الإسعاف والمستشفيات.

ودمرت طائرات الاحتلال 25 سيارة إسعاف، وألحقت الضرر بنحو 56 مستشفى ومركزًا صحيا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والمستمر لليوم السابع عشر على التوالي.

عدد شهداء فلسطين

وأكدت الوزارة اليوم الإثنين، أن عدد الشهداء وصل إلى أكثر من خمسة آلاف شهيد فلسطيني في هجمات الاحتلال.

وقال الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة، في مؤتمر صحفي في مجمع الشفاء الطبي في غزة، إن إجمالي عدد الشهداء ارتفع إلى 5087 منهم 2055 طفلا و1119 سيدة و217 مسنًا إضافة الى إصابة 15273 مواطنًا بجراح مختلفة.