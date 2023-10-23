شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 7 فلسطينيين في غارات للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 4 فلسطينيون وأصيب آخرون، مساء اليوم الإثنين، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي شقة سكنية في "برج الصالحي 4" بالنصيرات، وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر بوصول أربعة شهداء وعدد من الجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى جراء استهداف "برج الصالحي 4"، فيما استشهد الدكتور أحمد الجرجاوي، بقصف إسرائيلي لصيدليته على مفترق الشعبية في شارع الوحدة، وسط مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية بوصول شهيدين ونحو 15 إصابة إلى مستشفى الشفاء، جراء سلسلة غارات على منازل في مناطق متفرقة من مدينة غزة.

وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية، سلسلة غارات بالقرب من مستشفى القدس التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة، خلال عدوانها المتواصل على القطاع لليوم السابع عشر على التوالي.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن "طائرات الاحتلال شنت غارات عنيفة ومتكررة بالقرب من مستشفى القدس" التابع لها في غزة.

وكانت قوات الاحتلال قد ارتكبت مجزرة، مساء السابع عشر من شهر أكتوبر الجاري، أسفرت عن استشهاد وإصابة المئات من المدنيين في قطاع غزة، بعد قصفها المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في حي الزيتون بمدينة غزة.

وفي حصيلة غير نهائية، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من الشهر الجاري ارتفع إلى 5087 شهيدًا و15273 مصابًا.