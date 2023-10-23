شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع اللبناني يحذر من خطورة دفع الفلسطينيين لترك أرضهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر وزير الدفاع الوطني بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية موريس سليم، من خطورة دفع الفلسطينيين لترك أرضهم، معتبرًا أن هذا الأمر يفاقم حدة الصراع ويعمل على اتساع رقعته.

وأكد سليم - خلال استقباله اليوم وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو - أن الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق السكان الآمنين واستهدافه للمنشآت الحيوية والسكنية في غزة يشكل خرقًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.

وشدد الوزير سليم، على حرص لبنان على سلامة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) واستمرارها في القيام بالمهام المنوطة بها، مشيرًا إلى أن الجيش كان وسيبقى حريصًا على أقصى درجات التعاون مع اليونيفيل.

وتوجه بالشكر لإيطاليا على دعمها للبنان ومساعدتها الجيش اللبناني.