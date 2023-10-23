شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر الفلسطيني: مُستشفيات غزة تتلقى إنذارات إسرائيلية للإخلاء والقصف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم /الاثنين/، تلقيه إنذارات إسرائيلية بشكل مُتكرر بشأن إخلاء المُستشفيات في قطاع غزة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني -في بيان صحفي- إن الطيران الحربي الإسرائيلي يستهدف مواقع تقع على مسافة 20 مترًا فقط من المُستشفيات، التي هي في حاجة ماسة إلى الوقود في أسرع وقت مُمكن لتتمكن من القيام بواجباتها تجاه المرضى والمصابين جراء القصف الإسرائيلي العنيف.

وأشار الهلال الأحمر إلى أن 60% من شهداء الغارات الإسرائيلية من الأطفال والنساء، وطالب بتفوير ممر إنساني مُستدام وآمن إلى قطاع غزة.

وتتلقى المُستشفيات في قطاع غزة إنذارات من جيش الاحتلال الإسرائيلي تهدد بقصفها إذا لم يتم إخلاؤها دون تحديد سقف زمني.