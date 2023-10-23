شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد فلسطيني بسجون الاحتلال الإسرائيلي بعد اعتقاله إداريا 14 يوما فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، مساء اليوم الإثنين، استشهاد المُعتقل الإداري عمر حمزة دراغمة (58 عامًا) من مدينة "طوباس" بالضفة الغربية، في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت الهيئة ونادي الأسير -في بيان مُشترك- أن رواية الاحتلال حول ظروف استشهاد المعتقل دراغمة ستبقى محل شك، خاصة أنه حضر اليوم جلسة محكمته، وكان بصحة جيدة وفقا لمحاميه، علما أنه مُعتقل منذ التاسع من شهر أكتوبر الجاري.