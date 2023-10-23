شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة تثمن التزام العراق بحماية القوات الأمريكية في البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الاثنين، عبر الهاتف، مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أهمية حماية الأفراد والمستشارين والقوافل والمنشآت الدبلوماسية الأمريكية وقوات التحالف الدولي من الهجمات.

ووجه وزير الدفاع الأمريكي الشكر لرئيس الوزراء العراقي على تأكيده من جديد التزام حكومته الكامل بحماية القوات الأمريكية الموجودة في العراق.

وذكر بيان على موقع وزارة الدفاع الأمريكية أن قوات الولايات المتحدة وقوات التحالف ما زالت تعمل في العراق لدعم قوات الأمن العراقية لتحقيق الهزيمة الدائمة لتنظيم "داعش"، وهذه المهمة حاسمة بالنسبة للاستقرار والأمن الإقليميين.