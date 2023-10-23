إعلام: إطلاق سراح رهائن "حماس" يمكن الاتفاق عليه في الساعات المقبلة

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت القناة أنه "وفقا لمصادر في قطاع غزة، يتم حاليا وضع اللمسات النهائية على صفقة محتملة، تلعب فيها الوساطة القطرية دورا حاسما. ويتوجه موظفو الصليب الأحمر الآن إلى مجموعة مكونة من نحو 50 رهينة من ذوي الجنسية المزدوجة".

وبحسب مصدر القناة، فإن عملية نقل الرهائن قد تتم في جنوب قطاع غزة، خلال الساعات المقبلة. يشار إلى أن إسرائيل لن يتم إدراجها كطرف رسمي في عملية المفاوضات بشأن نقل الرهائن.

وبدورها، تشير صحيفة "هآرتس"، نقلًا عن مصدر مقرب من المفاوضات، إلى أن عدد الذين قد يتم إطلاق سراحهم، اليوم الاثنين، قد يكون أقل من 50 شخصًا.