شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية الأردن يبحث مع نظيره الفلسطيني تطورات الأوضاع في غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي مع وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، في نيويورك، تطورات الأوضاع في ‫غزة والأراضي الفلسطينية، وسبل تكثيف الجهود المستهدفة لإطلاق تحرك دولي فوري وفاعل لوقف الحرب على غزة، وضمان حماية المدنيين، واستمرار تدفق المساعدات الإنسانية الغذائية والدوائية إلى القطاع.

وبدأ نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، الإثنين، زيارة عمل إلى نيويورك، للمشاركة في أعمال الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن حول الشرق الأوسط خاصة القضية الفلسطينية.

ويجري الصفدي سلسلة من اللقاءات مع عدد من نظرائه والمسؤولين الدوليين المشاركين في أعمال الجلسة.