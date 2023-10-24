الاحتلال الإسرائيلى يقتحم مبانى سكنية فى بلدة جبع شمال شرق القدس

القاهرة - سامية سيد - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، بلدة جبع شمال شرق القدس، وداهمت عدة مبان سكنية.

وأفادت وكالة "وفا" الفلسطينية بأن القوات الإسرائيلية أخلت المباني، وطالبت جميع من فيها بالمغادرة، وشرعت بتفتيشها.

وأضافت: "قوات الاحتلال منعت المواطنين من التنقل في المنطقة، ولا تزال تنتشر فيها، ولم يبلغ عن اعتقالات أو إصابات".

وتتواصل الحرب على غزة في يومها السابع عشر منذ بدء عملية طوفان الاقصى ، ومعها يتزايد عدد الضحايا ويتفاقم الوضع الإنساني في القطاع.