شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد الصحفى محمد عماد لبد فى قصف للاحتلال الإسرائيلى على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد عدد من الفلسطينيين، بينهم صحفي، وأصيب آخرون، الليلة، في قصف إسرائيلي، استهدف عددًا من المنازل في مدينة غزة.



وأفادت مصادر بأن طائرات إسرائيلية أطلقت 3 صواريخ على عدد من المنازل في مُخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد وجرح العشرات من المدنيين الذين كانوا في منازلهم لحظة استهدافها.



وقصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية منزلا مأهولا في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد الصحفي محمد عماد لبد، ووقوع إصابات في صفوف القاطنين بالمنزل، وتم نقلهم إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة.



وباستشهاد الصحفي محمد عماد لبد، يرتفع بذلك عدد الصحفيين الشهداء منذ بداية العدوان على قطاع غزة إلى 20 شهيدًا.



وفي شمال القطاع، وتحديدا في بلدة بيت لاهيا، استشهد 7 فلسطينيين، بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون، بعدما قصفت طائرة حربية إسرائيلية منزلا، وتم نقلهم إلى المستشفى الإندونيسي في البلدة.



كما قصفت طائرات الاحتلال مسجدا في بلدة جباليا شمال القطاع ودمرته بشكل كامل، لترتفع أعداد المساجد المدمرة بالكامل إلى أكثر من 31 مسجدًا، منذ بداية العدوان على قطاع غزة.



وتواصل الغارات الإسرائيلية قصفها على الأحياء السكنية في مختلف مناطق قطاع غزة، مخلفة إصابات وجرحى في صفوف المواطنين، حيث ارتفعت حصيلة الشهداء إلى أكثر من 5087 شهيدا، وإصابة أكثر من 15273 مواطنا بجروح متفاوته، غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن، وما زال نحو 1500 من المواطنين تحت أنقاض المنازل التي تعرضت للقصف، منهم 630 طفلا.