شكرا لقرائتكم خبر عن 3 غارات إسرائيلية تستهدف 3 قرى في جنوب لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت مصادر محلية لبنانية أن جيش الاحتلال الإسرائيلى نفذ ثلاث غارات استهدفت ثلاث قرى فى جنوب لبنان. وهى عيترون ومارون الراس وتل النحاس. وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلى فى وقت سابق، إن الاحتلال الإسرائيلى استهدف مجموعتى مسلحين من لبنان حاولتا إطلاق صواريخ مضادة للدروع باتجاه إسرائيل. وأعلنت موقع "النشرة" اللبنانى أن الصليب الأحمر والجيش اللبنانى واليونيفيل يقومون على سحب جثث من منطقة كفر حمام.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز