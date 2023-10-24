شكرا لقرائتكم خبر عن غزة.. السلطات الصحية تحث مصر على نقل الجرحى عبر معبر رفح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت السلطات الصحية في قطاع غزة السلطات المصرية إلى فتح معبر رفح الحدودي للسماح بعبور المصابين ومغادرتهم الأراضي الفلسطينية.

وقالت السلطات التابعة لحركة "حماس" يوم الاثنين: "نناشد جمهورية مصر العربية فتح معبر رفح الحدودي، وتأمين وصول المساعدات الطبية والوقود ومغادرة الجرحى والمرضى".

كما حثت بعثات اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الدول المجاورة على تقديم تبرعات بالدم، ودعت الأمم المتحدة للدفاع عن وصول الوقود إلى المستشفيات في قطاع غزة.

وضع كارثي

ولا يزال الوضع الإنساني كارثيًا في قطاع غزة المكتظ بالسكان، حيث يعيش نحو 2.2 مليون نسمة، بعد أكثر من أسبوعين من بدء الحرب.

ويقطع الاحتلال الإسرائيلي إمدادات الوقود والكهرباء والمياه عن قطاع غزة، ويشن غارات جوية عليه، ما أسفر عن مقتل أكثر من 5000 شخص، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.