شكرا لقرائتكم خبر عن وصول أولى طائرات الجسر الجوي الكويتي لإغاثة غزة إلى العريش والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصلت أولى طائرات الجسر الجوي الإغاثي الكويتي إلى مطار العريش الدولي في شمال سيناء أمس الاثنين، محملة بمساعدات إنسانية عاجلة للشعب الفلسطيني بقطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي وحشي مستمر، استشهد خلاله 5087 شخصًا، وأصيب 15272 بجروح.

وقال مبعوث الهلال الأحمر الكويتي خالد الزيد، إن طائرة نقل تابعة للقوة الجوية الكويتية حطت في مطار العريش تمهيدًا لنقل المعونة إلى قطاع غزة، محملة بشحنة مواد إغاثة متنوعة، ومستلزمات طبية وسيارات إسعاف تتناسب مع الاحتياجات الأساسية التي تتطلبها مثل هذه الأحوال.

وأضاف الزيد أن الطائرة محملة بـ40 طنًا مقدمة من الهلال الأحمر الكويتي وجمعية الإغاثة الكويتية.

وأوضح أن مواد الإغاثة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة في دولة الكويت، بتقديم المساعدات العاجلة للأشقاء في قطاع غزة، وبالتنسيق مع وزارتي الخارجية والدفاع من أجل إغاثة المحتاجين في غزة.

دخول ثالث قافلة إغاثة

ودخلت ثالث قافلة من شاحنات المساعدات معبر رفح من مصر متجهة إلى قطاع غزة.

وقال موظف إغاثة ومصدران أمنيان، إن ثالث قافلة من شاحنات المساعدات دخلت معبر رفح من مصر يوم الاثنين، متجهة إلى قطاع غزة المحاصر.

وبدأت عمليات إيصال مساعدات من خلال المعبر يوم السبت، بعد خلافات على إجراءات تفتيش تلك الشاحنات والقصف على الجانب الفلسطيني من المعبر، ما تسبب في أن تظل مواد الإغاثة عالقة في مصر.