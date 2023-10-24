شكرا لقرائتكم خبر عن القوى الوطنية الفلسطينية تؤكد أهمية تضافر الجهود لوقف العدوان الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية، مساء الاثنين، أهمية تضافر كل الجهود من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وجرائم الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني والتي تطال الأطفال والنساء والشيوخ في قطاع غزة، وما يجرى في الضفة الغربية، بما فيها القدس، من جرائم لجيش الاحتلال.

وأكدت "القوى" -في بيان صحفي أصدرته عقب اجتماع لقيادتها- رفضها المطلق لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني، مشددة على أهمية المشاركة الواسعة في الفعاليات الجماهيرية والشعبية التي تخرج في مدن وقرى ومخيمات فلسطين في محافظات الضفة كافة، رفضا لعدوان الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية.

وتوجهت "القوى" بالتحية إلى جماهير الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة وفي كل مخيمات اللجوء والشتات وعواصم العالم الموحد في مواجهة الاحتلال، كما توجهت بالتحية إلى شعوب الأمتين العربية والاسلامية والعالم أجمع، الذين خرجوا للتعبير عن رفضهم لعدوان الاحتلال على الشعب الفلسطيني والوقوف إلى جانبه.

وتوجهت "القوى" بالتحية إلى المعتقلين الفلسطينيين البواسل في سجون الاحتلال، مؤكدة وقوف كل أبناء الشعب الفلسطيني إلى جانبهم، وهم يتعرضون للتنكيل في ظل تصاعد عدوان وجرائم الاحتلال، وفي ظل الاقتحامات اليومية والاعتقالات الجماعية.