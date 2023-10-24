شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عباس يبحث مع رئيسة المفوضية الأوروبية آخر التطورات على الساحة الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الإثنين، اتصالا هاتفيا من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، جرى خلاله بحث آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، وآخر مستجدات الجهود الجارية لوقف العدوان الإسرائيلي، وتجنيب المدنيين ويلات الحرب، وأهمية إدخال المواد الإغاثية الطبية والغذائية وتوفير المياه والكهرباء بأسرع وقت ممكن.



وقال عباس إن القيادة الفلسطينية ضد قتل المدنيين من الجانبين، وضد استهداف المدنيين في المستشفيات والكنيسة الأرثوذكسية وهدم العمارات على رؤوس أصحابها، وهي جرائم وحشية لا يمكن السكوت عليها، مشددًا على رفض فلسطين القاطع لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، أو من الضفة، أو القدس.



وأكد وجوب تنفيذ الحل السياسي القائم على الشرعية الدولية من أجل نيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله وسيادته، وهو ما يضمن الأمن والاستقرار للجميع في المنطقة.



وأعرب عباس عن شكره لمواقف الاتحاد الأوروبي بدعم حل الدولتين على أساس القانون الدولي، مؤكدا تقديره لما يقدمه الاتحاد الأوروبي من مساعدات للشعب الفلسطيني لبناء مؤسساته، وكذلك المساعدات الإنسانية المقرر تقديمها.

من جانبها، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية استمرار موقف الاتحاد الأوروبي لدعم حل الدولتين، وأنه سيتم زيادة المساعدات الانسانية في هذه الظروف الصعبة.