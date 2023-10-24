شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية: 436 شهيدا بينهم 182 طفلا فى غزة خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الصحة الفلسطينية وقوع 436 فلسطينيًا بينهم 182 طفلاً في الضربات الإسرائيلية على غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مشيرة إلى أن أغلب القتلى سقطوا في جنوب القطاع.

من جانبه أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي، بأن قوات برية نفذت مداهمات محدودة بغزة والبحث عن الرهائن.

ونقلا عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، قوله إن 308 جنود قتلوا منذ هجوم الفصائل الفلسطينية في 7 أكتوبر.

وطالبت إسرائيل من قبل سكان غزة بإخلاء الجزء الشمالي من القطاع.