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روسيا والعراق يبحثان التعاون الثنائي والأوضاع في الأراضي الفلسطينية

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القاهرة - سامية سيد - بحث نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين مع سفير العراق لدى موسكو قحطان الجنابي الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والأحداث الأخيرة في قطاع غزة.


وذكرت وزارة الدفاع الروسية -في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية- أن الطرفين ناقشا -خلال المباحثات- القضايا الراهنة للتعاون الثنائي في مجال الدفاع ومكافحة الإرهاب، كما تبادلا وجهات النظر حول تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.


وأشارت الوزارة إلى أن الطرفين أكدا -خلال اللقاء- ضرورة تطوير العلاقات الروسية العراقية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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