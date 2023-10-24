شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا والعراق يبحثان التعاون الثنائي والأوضاع في الأراضي الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين مع سفير العراق لدى موسكو قحطان الجنابي الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والأحداث الأخيرة في قطاع غزة.



وذكرت وزارة الدفاع الروسية -في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية- أن الطرفين ناقشا -خلال المباحثات- القضايا الراهنة للتعاون الثنائي في مجال الدفاع ومكافحة الإرهاب، كما تبادلا وجهات النظر حول تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.



وأشارت الوزارة إلى أن الطرفين أكدا -خلال اللقاء- ضرورة تطوير العلاقات الروسية العراقية.