شكرا لقرائتكم خبر عن غزة.. إطلاق سراح رهينتين مسنتين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن الإفراج عن رهينتين آخريين من قطاع غزة، مع دخول قافلة مساعدات ثالثة للقطاع المحاصر.

وقال المتحدث باسم اللجنة كريس هانجر مساء الاثنين: "لقد سهلنا إطلاق سراح رهينتين أخريين، ونقلناهما خارج غزة هذا المساء، ودورنا كوسيط محايد أن نجعل هذا العمل ممكنًا، ونحن مستعدون لتسهيل أي إفراج في المستقبل".

امرأتان مسنتان

وذكرت مصادر في حكومة الاحتلال أن السيدتين في طريقهما إلى منشأة طبية في فلسطين المحتلة.

وجاء في بيان للاحتلال أن المرأتين هما نوريت كوبر (79 عامًا) ويوشيفيد ليفشيتز (85 عامًا)، وأنهما اخطتفتا مع زوجيهما من تجمع نير عوز السكني بالقرب من حدود غزة، وأن حماس لا تزال تحتجز الزوجين.

كانت حماس أطلقت سراح مواطنتين أمريكيتين احتجزتهما كرهائن يوم الجمعة الماضي.

واحتجزت الحركة ما لا يقل عن 222 رهينة عندما نفذت عناصرها هجومًا على الاحتلال في 7 أكتوبر الحاليّ.

ترحيب أمريكي

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إن الولايات المتحدة "سعيدة للغاية" لإطلاق حماس سراح السيدتين.

وأضاف في مقابلة مع شبكة (إم إس إن بي سي) يوم الاثنين: "نحن سعداء للغاية برؤية إطلاق سراح هذين الرهينتين، والذي يأتي في أعقاب إطلاق سراح المواطنتين الأمريكيتين يوم الجمعة".