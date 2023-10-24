شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يؤكد عدم تراجعه عن غزو قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت دولة الاحتلال الإسرائيلية إنها لن تتراجع عن غزو قطاع غزة، بينما قالت الولايات المتحدة الأمريكية إنها نصحت الاحتلال بإرجاء الهجوم البري على قطاع غزة.

وقال وزير الطاقة في حكومة الاحتلال يسرائيل كاتس لصحيفة بيلد الألمانية، إنهم لن يتراجعون عن غزو بري محتمل لغزة بسبب قضية الأسرى المحتجزين هناك.

لكنه أضاف أن على الرغم من أنهم سيبذلون قصارى جهدهم لإعادة الرهائن، فإن هذا لا يمكن أن يعيق تحركاتهم، بما في ذلك الهجوم البري إذا قرروا ذلك.

وتابع: "حماس تريد ألا يدخل الجيش لتدمير بنيتها التحتية، وهذا لن يحدث".

تنسيق أمريكي إسرائيلي

وقال لم ينف جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي يوم الاثنين، التقارير التي تقول إن بلاده نصحت الاحتلال بإرجاء الهجوم البري على قطاع غزة، وقال إنهم يتحدثون معهم بشأن جميع أنواع العواقب التي تأتي من اتخاذ القرارات في ساحة المعركة.

ولكنه شدد على أن جيش الاحتلال "وقيادته السياسية سيتخذان القرارات بشأن ما يفعلون، ومتى يفعلون ذلك وكيف يفعلونه".

وكانت صحيفة نيويورك تايمز نقلت يوم الأحد، عن مسؤولين حكوميين أمريكيين القول إن الحكومة الأمريكية تأمل أن تحظي بمزيد من الوقت من أجل المفاوضات لضمان الافراج عن أكثر من 200 رهينة تحتجزهم حماس في غزة.