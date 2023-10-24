شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الموريتانية: إيفاد بعثة استقصاء وبائي لشرقي البلاد إثر ظهور مرض أودى بحياة شخصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الموريتانية إيفاد بعثة استقصاء وبائي إلى القرى الواقعة على الشريط الحدودي قرب منطقة "فصالة" شرقي البلاد، إثر ظهور مرض مصحوب بضيق تنفس أدى إلى وفاة شخصين.

وأكدت الوزارة - في بيان مساء الاثنين - أنها سجلت في منطقة "فصالة" حالات إصابة بالتهاب حاد في اللوزتين مصحوب بضيق تنفس، وأودى المرض بحياة شخصين بعد تفاقم حالتهما الصحية، كما أصيب آخرون من ذات المنطقة.



وقالت الوزارة إن البعثة الاستقصائية وصلت إلى المناطق التي تنحدر منها الحالات المرضية، وذلك لتحديد المخالطين المحتملين، مضيفةً أن الوضع العام للمرضى مطمئن الآن، ويتم حجزهم في مستشفى مدينة باسكنو، حيث يحظون بالرعاية والعلاجات الضرورية، وأُرسلت عينات مخبرية إلى وزارة الصحة لإجراء الفحوص التشخيصية اللازمة، من أجل تحديد طبيعة المرض.