شكرا لقرائتكم خبر عن العراق والولايات المتحدة يؤكدان التزامهما بتعزيز الشراكة بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد العراق والولايات المتحدة الأمريكية، الاثنين، التزامهما بمواصلة تعزيز شراكتهما وفق اتفاقية الإطار الاستراتيجي المُبرمة بين البلدين.



وذكر مكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني -في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية- أن السوداني تلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، جرى خلاله بحث تطورات الأحداث المتصاعدة في قطاع غزّة، وتفاقم الوضع الإنساني للشعب الفلسطيني.



وأضاف البيان أنه تم التأكيد على أهمية التنسيق لضمان الوصول المستمر والآمن لإمدادات الغذاء والمياه والرعاية الطبية، وغيرها من المساعدات المطلوبة لتلبية الاحتياجات الإنسانية للأهالي.



وشهد الاتصال التأكيد على ضرورة تنسيق الجهود المشتركة؛ لضمان الاستقرار في المنطقة وعدم اتساع ساحة الصراع.



كما تلقى السوداني -بحسب البيان- اتصالاً آخر من وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، جرت خلاله مناقشة تواجد المستشارين العسكريين وطواقم التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب في العراق ودعم قوات الأمن العراقية بالمشورة والتدريب، وأهمية إدامة الانتصار على تنظيم "داعش".



وأكد العراق الالتزام بحماية المستشارين العسكريين والبعثات الدبلوماسية العاملة في البلاد.