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تونس تبحث مع البنك الدولي سبل تعزيز التعاون في قطاع الزراعة

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القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الزراعة والموارد المائية والصيد البحري التونسي عبد المنعم بلعاتي مع مديرة التنمية المستدامة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط بالبنك الدولي، الإثنين، سبل تعزيز التعاون في قطاع الزراعة.

وذكرت وزارة الزراعة التونسية -في بيان- أن اللقاء تناول آفاق تطوير التعاون مع البنك الدولي في مجال التنمية المستدامة في قطاع الزراعة ومجالات تعزيز صمود منظومة الحبوب أمام التغيرات المناخية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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