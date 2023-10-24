شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تبحث مع البنك الدولي سبل تعزيز التعاون في قطاع الزراعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الزراعة والموارد المائية والصيد البحري التونسي عبد المنعم بلعاتي مع مديرة التنمية المستدامة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط بالبنك الدولي، الإثنين، سبل تعزيز التعاون في قطاع الزراعة.

وذكرت وزارة الزراعة التونسية -في بيان- أن اللقاء تناول آفاق تطوير التعاون مع البنك الدولي في مجال التنمية المستدامة في قطاع الزراعة ومجالات تعزيز صمود منظومة الحبوب أمام التغيرات المناخية.

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