شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: سكان غزة عرضة للموت جوعًا وعطشًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذرت الأمم المتحدة من أنه إذا لم تصل المزيد من المساعدات إلى سكان غزة بما في ذلك الوقود والأدوية والأغذية والمياه في الأيام أو حتى الساعات المقبلة، سيموت المزيد من الأشخاص من الجوع والعطش ومن نقص الرعاية الطبية.

ودعا المفوض الأعلى للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى "وقف إطلاق نار إنساني فوري" في قطاع غزة، معربًا عن "قلقه البالغ" على حياة المقيمين في القطاع

وقف إطلاق نار إنساني

وقال المفوض في بيان مساء الاثنين، إن الخطوة الأولى يجب أن تكون وقف إطلاق نار إنساني فوري ينقذ حياة المدنيين، من خلال الإيصال السريع والفاعل للمساعدات الإنسانية إلى غزة.

وشدد على أن التدابير التي اتخذها المحتل لمنع استفادة المدنيين من الخدمات الأساسية هي شكل من أشكال العقاب الجماعي، مؤكدًا تعارضها والقانون الدولي.