شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا خارجية الأردن وسلطنة عُمان يبحثان هاتفيا الوضع في غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي،‬ ووزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، الاثنين، محادثات هاتفية، في إطار عملية التشاور والتنسيق المستمرة المستهدفة إطلاق تحرك دولي فاعل لوقف الحرب على ‫غزة‬، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وأكد الوزيران، طبقا لبيان وزارة الخارجية الأردنية، ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني، وضمان حماية المدنيين.