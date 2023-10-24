شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا خارجية الأردن وسلطنة عُمان يبحثان هاتفيا الوضع في غزة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ووزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، الاثنين، محادثات هاتفية، في إطار عملية التشاور والتنسيق المستمرة المستهدفة إطلاق تحرك دولي فاعل لوقف الحرب على غزة، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وأكد الوزيران، طبقا لبيان وزارة الخارجية الأردنية، ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني، وضمان حماية المدنيين.
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