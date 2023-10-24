شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس نواب الشعب التونسي فى زيارة رسمية إلى الجزائر لمدة 4 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجرى رئيس مجلس نواب الشعب التونسي، إبراهيم بودربالة، اليوم الثلاثاء، زيارة رسمية إلى الجزائر تستغرق 4 أيام.



وأوضح المجلس الشعبي الجزائري (الغرفة الأولى من البرلمان)، في بيان، أن هذه الزيارة جاءت تلبية لدعوة رئيس المجلس الجزائري، إبراهيم بوغالي، تندرج في إطار تعزيز علاقات التعاون بين مجلسي البلدين، وبحث سبل الارتقاء بها، كما تهدف في إطارها العام إلى توطيد روابط الأخوة التي تجمع البلدين الجارين والشعبين والشقيقين.



وأضاف البيان أن رئيس المجلس التونسي سيلتقي، خلال إقامته بالجزائر، بوغالي، وكذلك رئيس مجلس الأمة (الغرفة الثانية من البرلمان) صالح قوجيل، ويجري عدة لقاءات مع عدد من كبار المسؤولين في الدولة الجزائرية.