اخبار الخليج

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ثلاثة قادة عسكريين في حركة "حماس" بغارة على قطاع غزة- عاجل

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

دبي - محمود عبدالرازق - وأفاد الجيش الإسرائيلي بأنه شن غارات على أكثر من 400 هدف عسكري في قطاع غزة خلال الليلة الماضية.

وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيان: "هاجم جيش الدفاع الإسرائيلي في اليوم الماضي أكثر من 400 هدف عسكري في قطاع غزة وقضى على عدد من قادة منظمة حماس".

وأضاف الجيش الإسرائيلي وفق البيان، أن الطائرات الحربية قصفت عشرات البنى التحتية ومختلف نقاط التجمع لحركة "حماس" بما فيها المساجد في أحياء الشجاعية، والزيتون، والشاطئ وجباليا.

وحسب بيان الجيش الإسرائيلي، أسفرت الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة عن مقتل 3 قادة عسكريين في حركة "حماس".

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا