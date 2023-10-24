شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن يشارك في الاجتماعات الرسمية الرفيعة لمنظمة التجارة العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك اليمن في أعمال الاجتماعات الرسمية الرفيعة لمنظمة التجارة العالمية المنعقدة في مقر المنظمة بمدينة جنيف السويسرية بوفد ترأسه مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة و منظمة التجارة العالمية في جنيف السفير الدكتور علي مجور.

وذكرت قناة (اليمن) الفضائية أن الاجتماعات ناقشت، سُبل تسريع تنفيذ القرارات المتفق عليها في المؤتمرات الوزارية السابقة، والنظر في كيفية العمل معاً للدفع بعملية إصلاح منظمة التجارة العالمية لضمان الخروج بنتائج توافقيه في المؤتمر الوزاري الثالث عشر للدول الاعضاء المقرر عقده في العاصمة الاماراتية أبوظبي أواخر شهر فبراير 2024.

كما تم استعراض ومناقشة مقترحات إصلاح المنظمة لجعلها اكثر مرونة لمواجهة التحديات التجارية، بالاضافة إلىى النظر في كيفية حث الدول الاعضاء على إيداع صك القبول لإتفاق دعم المصائد السمكية المتفق عليه في المؤتمر الوزاري الثاني عشر.

وستقدم اللجان المختلفة التابعة للمنظمة، تحديدا لجنة التجارة الإلكترونية، و لجنة الزارعة و الأمن الغذائي، و إصلاح منظمة التجارة العالمية، و لجنة التنمية، تقاريرها التي تتضمن مقترحات تهدف إلى تعزيز التعاون التجاري المتعدد الأطراف بين الدول الاعضاء بما في ذلك مساعدة الدول النامية و الأقل نموا.