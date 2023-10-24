شكرا لقرائتكم خبر عن 120 شهيدا فلسطينيا على الأقل فى اليوم الـ18 للعدوان الإسرائيلى على قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد أكثر من 120 فلسطينيًا فى سلسلة غارات عنيفة شنتها الطائرات الحربية الإسرائيلية، ليلة أمس وفجر اليوم الثلاثاء، واستهدفت منازل مأهولة بالسكان بمختلف المناطق فى قطاع غزة فى اليوم الـ18 للعدوان.

وأفادت مصادر فلسطينية بالقطاع بأن طائرات حربية إسرائيلية دمرت بناية سكنية في مدينة رفح ما أدى لاستشهاد 48 مواطنًا، كما أصيب العشرات بجروح.

وأضافت المصادر، أن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت منزلا في منطقة تل السلطان برفح، ما أوقع شهداء وجرحى بصفوف المواطنين.

وقصفت الطائرات الحربية منزلا مأهولا بالسكان في بلدة بيت لاهيا شمال قطع غزة ما أوقع شهداء وجرحى في صفوف المواطنين تم نقلهم للمستشفى الإندونيسي بالبلدة.

وأضافت المصادر أن طائرة حربية إسرائيلية قصفت منزلا في منطقة "الفالوجا" شمال القطاع ما أدى لوقوع عدد من الشهداء والجرحى.

كما قصفت الطائرات الإسرائيلية منزلا في مدينة خان يونس جنوب القطاع ما أدى لوقوع عدة إصابات نقلت لمستشفى ناصر في المدينة، وقصفت منزلا آخر بالمدينة ما أوقع شهداء وجرحى.

واستهدفت غارة اسرائيلية منزلا في مخيم البريج وسط القطاع، ما أدى لسقوط شهداء وجرحى في صفوف المواطنين بينهم نساء وأطفال.