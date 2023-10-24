إعلام: مخاوف أمريكية من عدم جاهزية إسرائيل لاجتياح غزة

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضحت الصحيفة أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أجرى محادثات هاتفية مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت، وأكد على الحاجة إلى دراسة تفصيلية بشكل متأني للكيفية التي قد تقوم بها القوات بتنفيذ الاجتياح البري لغزة، حيث أقامت حماس شبكة معقدة من أنفاق تحت مناطق سكنية مكتظة.

وأكد المسؤولون في البيت الأبيض أن الولايات المتحدة لم تخبر إسرائيل بما يجب عليها فعله، وما زالت تدعم الاجتياح البري، بالرغم من أن البنتاغون أرسل الجنرال جيمس غلين من مشاة البحرية بالإضافة إلى ضباط آخرين لمساعدة الإسرائيليين على التعامل مع صعوبات وتحديات حرب الشوارع في المدن المكتظة.

وأشار مسؤول في البنتاغون، اليوم الثلاثاء، إلى أن إرسال الجنرال غلين، لا يدل بالضرورة إلى أن البنتاغون يتخذ قرارات نيابة عن إسرائيل، موضحا أن الجنرال لن يتواجد على الأرض عند بدء عملية التوغل البري في غزة.

ونوهت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن دبلوماسيا إسرائيليا في واشنطن، نفى أن تكون الإدارة الأمريكية تنصح الإسرائيليين بتأجيل الاجتياح البري، مؤكدا أن الولايات المتحدة "لا تضغط على إسرائيل فيما يتعلق بالعملية العسكرية البرية".

وأعرب المسؤولون الأمريكيون للدبلوماسيين الإسرائيليين عن قلقهم، إذ أنهم لم يروا بعد خطة عمل قابلة للتحقيق. وصرّح بذلك الرئيس بايدن علنا، ضمن خطابه في تل أبيب الأسبوع الفائت، عندما قال: "إسرائيل ستحتاج إلى الوضوح بشأن الأهداف وتقييم صادق بشأن ما إذا كان المسار الذي تسلكونه سيحقق تلك الأهداف".