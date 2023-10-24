شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد معتقل فلسطيني في سجون الاحتلال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد المعتقل فلسطيني عمر حمزة حسن دراغمة، البالغ من العمر 58 عامًا، الذي كان يقبع في سجن مجد.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، إن دراغمة اعتقل مع نجله حمزة في التاسع من شهر أكتوبر الحاليّ، وجرى تحويله ونجله إلى الاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر.

وأوضحت الهيئة ونادي الأسير في بيان مشترك، أن جلسة محاكمة عقدت لدراغمة في أمس الاثنين عبر تقنية الفيديو في محكمة عوفر العسكرية، بحضور محاميه الذي أكد أنه كان بصحة جيدة.

ونظم مواطنون فلسطينيون مسيرة في مدينة طوباس بالضفة الغربية عقب الإعلان عن استشهاد دراغمة، تنديدًا بجرائم الاحتلال المتصاعدة بحق المعتقلين في سجونه

حملة اعتقالات بالضفة الغربية

وضمن سلسلة الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني، اعتقلت قوات الاحتلال صحفيًا من بلدة بيت فجار جنوبي مدينة بيت لحم، كما اعتقلت شابًا في أثناء مروره عبر حاجز عسكري شرقي مدينة طوباس.

واعتقلت كذلك مواطنًا فلسطينيًا بعد احتجازه على حاجز عسكري بالقرب من مدخل مدينة الخليل.

وتشهد أنحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين يوميًا حملات مداهمة واقتحامات للقرى والبلدات من قبل قوات الاحتلال، تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق للرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع على الفلسطينيين.

وزادت وتيرة تلك الحملات بالتزامن مع العدوان الوحشي للمحتل الإسرائيلي غير المسبوق والمتواصل على قطاع غزة، الذي خلف آلاف الشهداء والجرحى معظمهم من الأطفال والنساء، وألحق دمارًا هائلًا بالمستشفيات والمدارس والمنازل والبنى التحتية، في ظل قطع متعمد للكهرباء والمياه ومنع لدخول الغذاء والوقود والمساعدات الطبية لسكان غزة.