شكرا لقرائتكم خبر عن عشرات الشهداء والجرحي في غارات الاحتلال على مخيم بغزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين في ضربة جوية من الاحتلال استهدفت مخيم الشاطئ للاجئين بقطاع غزة، في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن 5 أشخاص قتلوا في المخيم.

قال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية أشرف القدرة إن "الاحتلال الاسرائيلي يرتكب مجزرة كبيرة بحق عدة عائلات في مخيم الشاطئ، راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى من الأطفال والنساء الآمنين في بيوتهم، مشيرًا إلى أنه ما زال عدد كبير منهم تحت الانقاض".

الموت جوعًا وعطشًا

حذرت الأمم المتحدة من أنه إذا لم تصل المزيد من المساعدات إلى سكان غزة بما في ذلك الوقود والأدوية والأغذية والمياه في الأيام أو حتى الساعات المقبلة، سيموت المزيد من الأشخاص من الجوع والعطش ومن نقص الرعاية الطبية.

ودعا المفوض الأعلى للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى "وقف إطلاق نار إنساني فوري" في قطاع غزة، معربًا عن "قلقه البالغ" على حياة المقيمين في القطاع