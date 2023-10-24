شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تعتقل 51 فلسطينيا من عدة مناطق بالضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، فجر اليوم الثلاثاء، 51 مواطنا من أنحاء متفرقة فى الضفة الغربية.

فمن مدينة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال 15 مواطنا، وهم: مؤمن رائد مسك، وضياء أبو ميزر، وعدي أحمد النتشة، ويمان هيثم القواسمي، وحمزة القواسمي، ومعتصم وخليل القواسمي، وبهاء سعدي القواسمي، ومحمود محمد عابدين، ومن بلدة حلحول الأشقاء إسلام ومحمد وحمزة إياد باجس البو، ومحمد فيصل غنام، وعلي محمود مطير، ونادر أبو هليل، وهمام محمد علي حنتش، من بلدة حلحول، حسبما نقلت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا".

ومن رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال 11 مواطنا وهم: رستم من كفر مالك، وأمين عرمان ونجله معتصم من عين يبرود، وعمر عساف من حي الطيرة بالمدينة، وعدنان أبو صهيب البرغوثي، وتامر خطيب البرغوثي، وإبراهيم محمود البرغوثي، وصابر شلاتوة، واعتماد البرغوثي، وعبد الله محمود البرغوثي من عابود، وأيهم حسن دحادحة من عطارة.

ومن القدس، اعتقل الاحتلال كلا من: إياد محمد السلايمة من بلدة سلوان، وأمير محمود من العيسوية، وفتاة من بلدة الطور، وشابين من مخيم شعفاط لم تُعرف هويتهما بعد.

أما من بيت لحم، فقد اعتقلت 11 مواطنا وهم: قصي أحمد عيسة (28 عاما)، ومعتصم عمر أبو غليون (21 عاما) وهو رئيس اتحاد مجلس طلبة جامعة بيت لحم، وشقيقه محمد، وعودة تايه عيسى (51 عاما)، وخليل مدحت عيسى وشقيقه أحمد، من بلدة الخضر، إضافة إلى يوسف حمزة ثوابتة (18 عاما) من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، وأحمد، وإسماعيل عبد الله العروج، وصلاح موسى صباح، وخالد عطية صلاحات من جناتة.

ومن قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال، المعتقلين المحررين علي رفيق شواهنة من بلدة كفر ثلث، وصابر محمود يوسف بوزية من بلدة كفل حارس شمال سلفيت.

ومن نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال المواطنين جعفر دبابسة من بلدة الباذان، وخالد مساعيد من بلدة النصارية.

ومن جنين، اعتقلت قوات الاحتلال خمسة مواطنين، وهم: عدنان ياسين حمارشة من ذوي الإعاقة، ويعقوب عدنان الكيلاني، ولؤي سليم عطاطرة من بلدة يعبد، ويحيى كمال فاخوري، وعلي مرشد حمامرة، من بلدة جبع.