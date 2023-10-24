شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تدعو الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى لوقف فورى لإطلاق النار وعقد مؤتمر دولى للسلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت الصين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى إلى وقف فوري لإطلاق النار لوقف الحرب وضمان الظروف المعيشية الأساسية لأهالى غزة، مطالبة بعقد مؤتمر دولى للسلام أكثر موثوقية وأوسع نطاقا وأكثر فعالية فى أقرب وقت ممكن لاستئناف محادثات السلام بين الجانبين .

وأكد وزير الخارجية الصينى وانج يى - في اتصال هاتفي مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي، وفقا لوكالة الأنباء الصينية، اليوم الثلاثاء - أن أكثر ما يحتاج إليه قطاع غزة هو جهود صنع السلام وليس الحسابات الجيوسياسية، معربا عن تعاطفه بشدة مع محنة الجانب الفلسطيني، خاصة الأهالي في غزة.

وقال "إن الصين تدين بشدة وتعارض بقوة جميع الأعمال التي تضر بالمدنيين وتنتهك القانون الدولي"، موضحا أن مجلس الأمن الدولي يجب أن يتحمل مسؤولياته بجدية، ويتعين على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات عاجلة.

وأشار الوزير الصيني إلى أن أكثر ما يحتاج إليه أهل غزة هو الأمن والغذاء والدواء، وليس الحرب والأسلحة والذخائر، مشددا على أن السبيل الوحيد لحل القضية الفلسطينية هو تنفيذ حل الدولتين وإعمال حق الشعب الفلسطيني في الوجود والحق في إقامة الدولة وحق العودة.

وأضاف أن الصين ستواصل الوقوف إلى جانب النزاهة والعدالة الدوليتين، والعمل بلا كلل مع المجتمع الدولي من أجل تسوية مبكرة وشاملة وعادلة ودائمة للقضية الفلسطينية.

من جانبه، عرض المالكي موقف الجانب الفلسطيني، معربا عن خالص شكره للجانب الصيني على دعم العدالة والإدلاء بتصريحات واضحة وقوية والوقوف بحزم مع الشعب الفلسطيني، وتقديم المساعدات الإنسانية الطارئة إلى الجانب الفلسطيني.

وقال المالكي "إن دعم الصين سلط الضوء على العلاقات القوية بين فلسطين والصين"، مضيفا أن الجانب الفلسطيني يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار ونقل مواد الإغاثة إلى قطاع غزة في أسرع وقت ممكن ومعالجة الجرحى، معربا عن أمله في أنه بمساعدة المجتمع الدولي، يمكن حل القضية الفلسطينية من جذورها، وتحقيق إقامة دولة مستقلة.

ومن ناحية أخرى، أكد وزير خارجية الصين - خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي إيلي كوهين - على أهمية حل القضية الفلسطينية بشكل شامل وعادل على أساس حل الدولتين، حتى يمكن معالجة الشواغل الأمنية المشروعة لجميع الأطراف بشكل حقيقي وكامل.

وفيما يتعلق بالحرب على غزة، قال وانج يي "يتحتم منع تصعيد الوضع بشكل أكبر والتسبب في المزيد من الصعوبات الإنسانية الخطيرة"، مشيرا إلى أن الصين ستدعم بقوة أي شيء يفضي إلى السلام وستبذل قصارى جهدها طالما أن ذلك يؤدي إلى المصالحة بين فلسطين وإسرائيل، مشددا على أن حل الدولتين هو توافق المجتمع الدولي.

