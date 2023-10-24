أمير قطر: لا يجوز منح إسرائيل "إجازة غير مقيدة بالقتل"

دبي - محمود عبدالرازق - وقال أمير قطر، في كلمة له أمام مجلس الشورى، إنه "لا يجوز السكوت عن القصف الهمجي الذي يتعرض له المدنيون في غزة"، داعيا إلى وقف هذه الحرب التي تجاوزت كل الحدود".

وأضاف أنه "لا يجوز أن تُمنح إسرائيل ضوءا أخضر غير مشروط وإجازة غير مقيدة بالقتل"، مؤكدا أنه "لا يفترض أن يسمح في عصرنا، باستخدام قطع الماء ومنع الدواء والغذاء، أسلحة ضد شعب بأسره".

14 أكتوبر, 20:53 GMT

ودعا إلى وقفة دولية وإقليمية أمام التصعيد الخطير في المنطقة ووقف الحرب ونزيف الدماء والحيلولة ضد توسع رقعة الصراع، مشددا بالقول: "لا نقبل الكيل بمكيالين وكأن حياة الفلسطينيين لا تحسب".

وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية". وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".

وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.

22 أكتوبر, 11:21 GMT

وأفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، في حين تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على قطاع غزة.

وأوضحت وزارة الصحة في غزة أن "إجمالي ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ بدء العدوان على غزة بلغ 5078 شهيدا بينهم 2055 طفلا"، مؤكدة إصابة 15273 شخصا بجروح.