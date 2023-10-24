حمدوك: نخشى تقسيم السودان إلى دويلات

دبي - محمود عبدالرازق - وقال حمدوك، خلال الاجتماع التحضيري للجبهة المدنية لوقف الصراع واستعادة الديمقراطية في إثيوبيا، إنه "يجب أن نحافظ على وحدة السودان، لا نريد تقسيم السودان إلى دويلات"، مناشدا المجتمع الإقليمي والدولي بذل مزيد من الجهود لوقف هذه الحرب.

وأضاف أن "الحرب اللعينة أودت بحياة آلاف السودانيين لأبرياء وملايين النازحين واللاجئين، وأحدثت دماراً في البنية التحتية والمنشآت العامة والخاصة وممتلكات المواطنين بصورة تهدد وجود الدولة السودانية".

12 أكتوبر, 08:49 GMT

ومنذ منتصف أبريل الماضي، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربا خلَفت أكثر من 5 آلاف قتيل، بالإضافة إلى 5 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، وفق الأمم المتحدة.

وقد فشلت العديد من اتفاقيات وقف إطلاق النار التي تم التوصل إليها بوساطة سعودية وأمريكية في إنهاء العنف.