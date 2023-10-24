لماذا يشكل الهجوم البري مغامرة خطرة لإسرائيل.. جنرالات يوضحون الأسباب

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
دبي - محمود عبدالرازق - وقال القائد العسكري الإسرائيلي السابق اللواء (احتياط) يتسحاق بريك والذي خدم في سلاح المدرعات كقائد لواء وفرقة: "أوصيت رئيس الوزراء بالتريث بشأن التوغل البري في غزة".
وأضاف في تصريح، اليوم الثلاثاء، للإذاعة العامة العبرية: "الجيش ليس جاهزا. دخول الجيش الإسرائيلي يمكن أن يتطور إلى حرب إقليمية، حيث ستقف قوات كبيرة داخل غزة وتتعرض لإطلاق نار كثيف لعدة أشهر، وسيبقى عشرات الآلاف داخل الأنفاق، والعجلة من الشيطان".
ومؤخراً، بدأ مقربون لنتنياهو يرددون رسالة مفادها أنه من الأفضل عدم الاندفاع بريا إلى غزة، نظراً للمخاطر التي قد تندلع في الشمال على حدود لبنان، بل وربما في المنطقة بالكامل.
أمس, 20:45 GMT
أمس, 17:02 GMT
وأضاف: "الجانب الذي يدافع عن نفسه في القتال يتمتع بميزة كبيرة، لكن ليس لدينا خيار، علينا أن ندخل القوات بريا من أجل تدمير القدرة العسكرية لحماس. لكن لسنا في عجلة من أمرنا، لدينا الوقت وعلينا أن نفعل ذلك بذكاء".
وتابع عميدرور: "لا نحتاج إلى الدخول بشكل متسرع، لأن التخطيط الشامل والدقيق ضروري. ويجب أن يتم ذلك. يجب على الجمهور الإسرائيلي أن يفهم طرفي هذه المعادلة، أحدهما أن الدخول البري ضروري، والثاني أن الأمر لن يكون سهلا وسنتكبد خسائر ليست قليلة".
أمس, 11:45 GMT
وفيما يتعلق بسؤال "ما الذي سيتم فعله مع قطاع غزة بعد الانتصار على حماس"، يرى عميدرور أن "هناك عدة خيارات، والأمر يعتمد إلى حد كبير على ما يحدث في القتال نفسه، وبعد ذلك سيتعين علينا اتخاذ قرار، والخيار المتطرف من جهة هو البقاء هناك مع حكم عسكري إسرائيلي".
وتابع: "الخيار الثاني، وهو الخيار المتطرف بالنسبة للجانب الآخر، هو إنهاء ما يتعين علينا القيام به في القطاع عسكريا، ثم المغادرة ببساطة، وأن يبقى القطاع مشكلة للعالم ولكل من يريد التعامل مع هذه المشكلة. هذا ليس من شأننا".
أمس, 22:36 GMT
وأردف عميدرور: "لدينا مصلحة واحدة فقط في القطاع، وهي ليست رفاهية السكان، بل محاربة أي قوة تحاول إنشاء قدرة عسكرية في غزة. يجب أن نستمر في إيذاء أي شخص يحاول القيام بذلك حتى بعد انتهاء هذه الحرب".