لماذا يشكل الهجوم البري مغامرة خطرة لإسرائيل.. جنرالات يوضحون الأسباب

دبي - محمود عبدالرازق - وقال القائد العسكري الإسرائيلي السابق اللواء (احتياط) يتسحاق بريك والذي خدم في سلاح المدرعات كقائد لواء وفرقة: "أوصيت رئيس الوزراء بالتريث بشأن التوغل البري في غزة".

وأضاف في تصريح، اليوم الثلاثاء، للإذاعة العامة العبرية: "الجيش ليس جاهزا. دخول الجيش الإسرائيلي يمكن أن يتطور إلى حرب إقليمية، حيث ستقف قوات كبيرة داخل غزة وتتعرض لإطلاق نار كثيف لعدة أشهر، وسيبقى عشرات الآلاف داخل الأنفاق، والعجلة من الشيطان".

ومؤخراً، بدأ مقربون لنتنياهو يرددون رسالة مفادها أنه من الأفضل عدم الاندفاع بريا إلى غزة، نظراً للمخاطر التي قد تندلع في الشمال على حدود لبنان، بل وربما في المنطقة بالكامل.

ومن بين هؤلاء عميت هاليفي عضو الكنيست عن حزب "الليكود" بقيادة نتنياهو الذي نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عنه قوله: "غزة ليست مستشفى، إنها مقر قيادة حماس. وهي ليست منشأة إنسانية، إنها مستودع صواريخ، غزة ليست مدرسة، بل كمين مضاد للدبابات. حياة جنودنا تأتي في المقام الأول".

أمس, 20:45 GMT

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مستشار الأمن القومي السابق يعقوب عميدرور قوله إنه "لا ضرر من انتظار الدخول البري. كل يوم يمر هو لصالحنا وعلى حساب حماس، ومع مرور الوقت نحن نحتاج إلى قدر أقل من القوة الجوية في غزة ومن الممكن نقلها إلى الشمال".

وقال عميدرور أيضا في مقابلة مع موقع "غلوبس": "من المهم للغاية أن نفهم أنه من المستحيل القضاء على القدرة العسكرية لمنظمة حماس دون دخول بري. ومن المستحيل القيام بذلك بالاستخبارات والإجراءات المضادة، أو من خلال مواصلة الحصار أو فقط من خلال عمليات القوات الجوية وحدها، ويجب تنفيذ الاجتياح البري".

أمس, 17:02 GMT

ومضى بقوله: "لكن في نفس الجملة يجب أن يقال إن الدخول البري ليس بسيطًا على الإطلاق. ستكون عملية صعبة جدًا ومعقدة للغاية. صحيح أننا أقوياء جدًا، لكن القتال في منطقة مبنية أعدت للدفاع يعتبر في العالم العسكري صعب للغاية، خاصة بالنسبة للجانب المهاجم".

وأضاف: "الجانب الذي يدافع عن نفسه في القتال يتمتع بميزة كبيرة، لكن ليس لدينا خيار، علينا أن ندخل القوات بريا من أجل تدمير القدرة العسكرية لحماس. لكن لسنا في عجلة من أمرنا، لدينا الوقت وعلينا أن نفعل ذلك بذكاء".

وتابع عميدرور: "لا نحتاج إلى الدخول بشكل متسرع، لأن التخطيط الشامل والدقيق ضروري. ويجب أن يتم ذلك. يجب على الجمهور الإسرائيلي أن يفهم طرفي هذه المعادلة، أحدهما أن الدخول البري ضروري، والثاني أن الأمر لن يكون سهلا وسنتكبد خسائر ليست قليلة".

أمس, 11:45 GMT

يعتقد عميدرور أن "الأمر لن يكون مثل التوغلات البرية السابقة في العمليات السابقة في قطاع غزة، بل سيكون دخولا أوسع بكثير بكثير. أستطيع أن أقول، دون معرفة الخطة العملياتية، إن أهداف القتال هذه المرة - تدمير القدرة العسكرية لحماس – وهذا بعيد جدا عما كان عليه في الماضي، وكذلك من حيث نطاق القوات وأيضًا من حيث عمق الدخول".

وفيما يتعلق بسؤال "ما الذي سيتم فعله مع قطاع غزة بعد الانتصار على حماس"، يرى عميدرور أن "هناك عدة خيارات، والأمر يعتمد إلى حد كبير على ما يحدث في القتال نفسه، وبعد ذلك سيتعين علينا اتخاذ قرار، والخيار المتطرف من جهة هو البقاء هناك مع حكم عسكري إسرائيلي".

وتابع: "الخيار الثاني، وهو الخيار المتطرف بالنسبة للجانب الآخر، هو إنهاء ما يتعين علينا القيام به في القطاع عسكريا، ثم المغادرة ببساطة، وأن يبقى القطاع مشكلة للعالم ولكل من يريد التعامل مع هذه المشكلة. هذا ليس من شأننا".

أمس, 22:36 GMT

وأردف عميدرور: "لدينا مصلحة واحدة فقط في القطاع، وهي ليست رفاهية السكان، بل محاربة أي قوة تحاول إنشاء قدرة عسكرية في غزة. يجب أن نستمر في إيذاء أي شخص يحاول القيام بذلك حتى بعد انتهاء هذه الحرب".

ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/أكتوبر، عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددا كبيرا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين، فيما ردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.