شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 53 مواطنًا في غارات ليلية على خان يونس ورفح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، منازل في مخيم خان يونس، ليلة الثلاثاء، وفي رفح جنوبي قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 53 فلسطينيًا وإصابة العشرات.

واستشهد 23 شهيدا بينهم أطفال، وأصيب أكثر من 80 مواطنًا على الأقل بجروح مختلفة وخطيرة، نقلوا إلى مستشفى ناصر، جراء الغارات الإسرائيلية الليلية التي استهدفت العديد من منازل المواطنين ومحطة للوقود وسط وشرق خان يونس، بحسب وكالة الأنباء الفسطينية "وفا".

وأوضح مراسلنا، أن عمليات الإنقاذ لا تزال جارية، حتى إعداد هذا الخبر، لانتشال عدد من الضحايا من تحت أنقاض المنازل المستهدفة.

كما استشهد أكثر من 30 مواطنًا وأصيب العشرات في قصف إسرائيلي مماثل استهدف العديد من منازل المواطنين المأهولة في محافظة رفح جنوب القطاع.