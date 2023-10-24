شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعية العامة تناقش جرائم الاحتلال في غزة يوم الخميس المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستأنف الجمعية العامة للأمم المتحدة صباح يوم الخميس المقبل، عقد الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة التي تحمل عنوان "الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة".

يأتي قرار رئيس الجمعية العامة عقد الدورة بعد تلقيه خطابين من 5 من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة تطلب فيهما استئناف عقد الدورة الاستثنائية.

حماية السكان المدنيين الفلسطينيين

وكانت قد عقدت الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة لأول مرة في أبريل 1997 بناء على طلب تقدم به الممثل الدائم لقطر.

جاء ذلك بعد سلسلة من جلسات مجلس الأمن والجمعية العامة للنظر في بدء بناء مستوطنة هار هوما -المكونة من 6500 وحدة سكنية- في جبل أبو غنيم جنوب القدس الشرقية المحتلة.

واستؤنفت الدورة الاستثنائية في 13 يونيو 2018 بناء على طلب الدول الأعضاء للنظر في مشروع قرار حول "حماية السكان المدنيين الفلسطينيين".

متحدون من أجل السلام

ويجوز للجمعية العامة العمل بقرارها المعنون "متحدون من أجل السلام" الصادر في 3 نوفمبر 1950، على أن تعقد "دورة استثنائية طارئة" في غضون 24 ساعة، إذا بدا أن هناك تهديدًا للسلام أو خرقًا له، أو أن هناك عملًا من أعمال العدوان.

ولم يتمكن مجلس الأمن من التصرف بشأنه بسبب تصويت سلبي (استخدام الفيتو) من جانب عضو دائم.