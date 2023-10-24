شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد أكثر من 100 فلسطيني في غارات ليلية شنتها إسرائيل على غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت مصادر فلسطينية، اليوم الثلاثاء، استشهاد أكثر من 100 فلسطيني في غارات ليلية شنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن غالبية الشهداء قضوا جراء اشتداد غارات الاحتلال على أحياء سكنية واستهداف منازل عائلات بينها الغمري والفرا والعبادلة وغيرها ما أدى إلى أكثر من 100 شهيد ومئات المصابين.

وشهد قطاع غزة الليلة الماضية ومنذ صباح اليوم سلسلة غارات كثيفة من الطائرات الحربية طالت أحياء سكنية ومقرات مدنية وسط تحذيرات من انهيار منظومة الرعاية الصحية.

إجمالي الشهداء

وبلغ إجمالي عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بدء هجمات الاحتلال على القطاع في السابع من الشهر الجاري 5087 منهم 2055 طفلا و1119 سيدة وفتاة و217 مسنًا، بحسب أحدث حصيلة رسمية.

من جهته أعلن الجيش الاحتلال أنه هاجم على مدار آخر أربع وعشرين ساعة أكثر من 400 هدف في قطاع غزة وقضى على عدد من قادة حركة حماس.

وذكر جيش الاحتلال أن الطائرات المقاتلة أغارت على عشرات البنى التحتية ونقاط التجمع المختلفة لحماس في أحياء الشجاعية، والشاطئ، وجباليا، والدرج، والتفاح والزيتون في مدينة غزة.