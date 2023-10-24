شكرا لقرائتكم خبر عن تزامنا مع قصف غزة.. عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية من شرطة الاحتلال، بالتزامن مع إعاقة دخول المصلين.

وبحسب وكالة الأنباء الفسطينية "وفا"، إن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وأدَّوا طقوسا تلمودية في باحاته.

أخبار متعلقة استشهاد أكثر من 100 فلسطيني في غارات ليلية شنتها إسرائيل على غزة الجمعية العامة تناقش جرائم الاحتلال في غزة يوم الخميس المقبل

وشددت شرطة الاحتلال إجراءاتها العسكرية في محيط البلدة القديمة من القدس وعند أبواب المسجد الأقصى، ومنعت الطلبة من الوصول إلى مدارسهم داخله، كما أعاقت وصول المصلين، وسمحت فقط لكبار السن بالدخول للصلاة.

الأمم المتحدة تناقش الأزمة

تستأنف الجمعية العامة للأمم المتحدة صباح يوم الخميس المقبل، عقد الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة التي تحمل عنوان "الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة".

يأتي قرار رئيس الجمعية العامة عقد الدورة بعد تلقيه خطابين من 5 من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة تطلب فيهما استئناف عقد الدورة الاستثنائية.

حماية السكان المدنيين الفلسطينيين

وكانت قد عقدت الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة لأول مرة في أبريل 1997 بناء على طلب تقدم به الممثل الدائم لقطر.

جاء ذلك بعد سلسلة من جلسات مجلس الأمن والجمعية العامة للنظر في بدء بناء مستوطنة هار هوما -المكونة من 6500 وحدة سكنية- في جبل أبو غنيم جنوب القدس الشرقية المحتلة.

واستؤنفت الدورة الاستثنائية في 13 يونيو 2018 بناء على طلب الدول الأعضاء للنظر في مشروع قرار حول "حماية السكان المدنيين الفلسطينيين".